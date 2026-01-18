Валенсія мінімально обіграла Хетафе
Гості вирвали перемогу наприкінці зустрічі
близько 2 годин тому
Хетафе — Валенсія. Фото: Хетафе
У 20-му турі іспанської Ла Ліги Валенсія на виїзді здобула мінімальну перемогу над Хетафе з рахунком 1:0.
Єдиний м'яч у поєдинку був забитий на 84-й хвилині та приніс перемогу гостям, автором голу став Хосе Гая.
Після 20 матчів Валенсія має в активі 20 очок і посідає 17-е місце у турнірній таблиці, тоді як Хетафе з 21 балом розташовується на 15-й позиції.
Ла Ліга, 20 тур
Хетафе — Валенсія 0:1
Гол: Гая, 84