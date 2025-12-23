Вальверде оцінив сенсаційну поразку Атлетіка у матчі проти Еспаньйола
Фахівець висловився про турнірне становище команди
31 хвилину тому
Головний тренер Атлетіка з Більбао Ернесто Вальверде прокоментував результат матчу 17-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола, в якому його команда поступилася з рахунком 1:2.
Фахівець наголосив, що, незважаючи на відсутність голів з боку нападників, атакувальна лінія діяла активно та регулярно створювала моменти, що вселяли оптимізм.
«Зрештою, ми тиснули, але не змогли відігратися. Це важка поразка, оскільки вона означає, що тепер ми далеко від тих позицій, на яких хочемо бути. Ми маємо дивитися вперед і наполягати на своєму, іншої формули немає. Попереду ще багато матчів», — цитує слова тренера видання AS.
Після цього туру Еспаньйол розташовується на п'ятому місці турнірної таблиці, набравши 33 очки. Атлетик Більбао із 23 балами йде восьмим.