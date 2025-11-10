Капітан Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловився після поразки своєї команди від Манчестер Сіті (0:3) у 11-му турі англійської Прем’єр-ліги.

— Коли ти програєш стільки матчів, скільки програли ми, я не думаю, що є сенс дивитися в турнірну таблицю, — сказав ван Дейк в інтерв’ю ESPN.

Після 11 турів Ліверпуль має у своєму активі 18 очок і посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Арне Слота здобули лише одну перемогу в останніх шести поєдинках чемпіонату.

У Лізі чемпіонів мерсисайдці набрали дев’ять очок після чотирьох матчів і наразі перебувають у зоні прямого виходу до 1/8 фіналу.