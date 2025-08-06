Ван Дейк провів зустріч із Ферстаппеном та іншими відомими нідерландцями
Зірки зібралися за круглим столом
близько 1 години тому
Вірджил ван Дейк/фото - getty
Захисник Ліверпуля та капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк зустрівся зі своїм співвітчизником, чинним чемпіоном Формули-1 Максом Ферстаппеном. До дружньої компанії також приєднався всесвітньо відомий діджей Мартін Гаррікс.
Ферстаппен поділився спільним фото з обіду.
Нагадаємо, Ферстаппен посів дев’яте місце на Гран-прі Угорщини. Перемогу в тій гонці здобув Ландо Норріс з Макларена. У загальному заліку Макс наразі йде третім, маючи 187 очок. Гран-прі Нідерландів, який стане домашнім для Ферстаппена, пройде з 29 по 31 серпня.
Вірджил ван Дейк через хворобу пропустив двоматчеве контрольне протистояння з Атлетіком Більбао (4:1, 3:2).