Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підбив підсумки матчу 13 туру УПЛ проти Вереса (2:2). Його слова наводить пресслужба клубу.

Щодо першого тайму, то ми забили два хороших голи. Думаю, що створили ще кілька моментів, аби забити третій та четвертий м’яч. Також мушу зазначити, що Маханьков виручив свою команду в одній-двох ситуаціях дуже хорошими сейвами, які могли змінити хід першого тайму.

Але загалом ми грали добре, контролювали м’яч і створювали багато шансів. Мали бути точнішими у завершенні атак, у моментах на флангах, де Мендоса за рахунок швидкості тікав, де Максим Задерака виходив один на один із воротарем. Це мали бути голи.

Я вважаю, що ми не втратили концентрацію, а втратили дисципліну в тих двох епізодах, коли пропустили. Під час першого голу були занадто залучені в атаку всім лівим флангом, і там утворилася вільна зона. Ми створили складну ситуацію для трьох інших захисників - і все ж таки, думаю, вони мали діяти розумніше: закривати всі зони, щоб не пропустити.

Другий гол - це епізод, про який ми говорили в перерві: коли суперник рухається вперед із м’ячем. Ми маємо зустрічати його, збивати темп атаки або змушувати віддати передачу. У тому епізоді дали супернику можливість пробити по воротам.

Вважаю, ми добре підготувалися до цієї команди. Особливо це було видно в першому таймі, коли ми контролювали гру і повинні були забивати більше. Але у підсумку пропустили два голи. Можливо, це нестача досвіду. Після перерви теж були моменти, але їх вже було недостатньо, щоб виграти цей поєдинок, - пояснив ван Леувен.