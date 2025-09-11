Ванат провів перше тренування у складі Жирони
Українець готується до дебюту у новій команді
6 хвилин тому
Фото - ФК Жирона
Нападник української збірної Владислав Ванат сьогодні провів перше тренування у складі каталонської Жирони. Команда Мічела веде підготовку до поєдинку четвертого туру Ла Ліги з Сельтою.
Новий форвард каталонців познайомився зі своїми новими одноклубниками, серед яких – українці Віктор Циганков з Владиславом Крапивцовим.
Ванат перейшов з Динамо до Жирони під кінець літнього трансферного вікна за 17 мільйонів євро.
Жирона посідає останнє 20-те місце у таблиці Ла Ліги без залікових балів після трьох турів.
Поєдинок Сельта – Жирона відбудеться 14 вересня о 15:00 за київським часом.
Поділитись