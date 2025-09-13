Сергій Стаднюк

Неділя, 14 вересня, подарує українським та європейським уболівальникам справжній марафон футболу – від ранкових матчів Другої ліги до пізніх поєдинків топчемпіонатів. На вболівальників чекає насичений ігровий день із трансляціями на будь-який смак.

В українській Другій лізі на нас чекає одразу п’ять матчів восьмого туру. У групі А день відкриють Реал Фарма та Самбір-Нива-2, Скала 1911 поміряється силами з вінницькою Нивою. Завершить блок матчів о 14:30 протистояння Ужгорода з Атлетом. У групі Б свій поєдинок проведуть Чорноморець-2 та Чайка

11:30 | Реал Фарма – Самбір-Нива-2. Пряма трансляція

12:30 | Чорноморець-2 – Чайка. Пряма трансляція

13:30 | Скала 1911 – Нива Вінниця. Пряма трансляція

14:30 | Ужгород – Атлет. Пряма трансляція

У Першій лізі в рамках шостого туру на нас чекають два матчі. Ворскла о 13:00 прийматиме Агробізнес, і це протистояння обіцяє бути принциповим, адже обидві команди мають амбіції підвищення у класі. О 15:00 ЮКСА прийме ще одного колишнього учасника УПЛ Інгулець.

13:00 | Ворскла – Агробізнес. Пряма трансляція

15:00 | ЮКСА – Інгулець. Пряма трансляція

У Прем'єр-лізі теж має бути гаряче. Вже у першому слоті Полісся спробує реабілітуватися за нищівну поразку від Динамо (1:4). О 15:30 Зоря спробує зупинити Колос, який намагатиметься наздогнати «біло-синіх». А о 18:00 Карпати прийматимуть Полтаву у матчі, який може принести львів'янам довгоочікувану першу перемогу.

13:00 | Кривбас – Полісся. Пряма трансляція

15:30 | Зоря – Колос. Пряма трансляція

18:00 | Карпати – Полтава. Пряма трансляція

Українці в Європі також привернуть до себе увагу. Вже о 13:30 Рома Артема Довбика у третьому турі Серії А зустрінеться з Торіно. Одразу ж Жирона на виїзді зіграє проти Сельти. Віктор Циганков не зіграє точно, Владислав Крапивцов – навряд, а Владислав Ванат має чудові шанси дебютувати. Вечір подарує два поєдинки у Франції – о 18:15 ПСЖ Іллі Забарного зіграє з Лансом, одночасно Страсбур Едуарда Соболя зустрінеться з Гавром.

13:30 | Рома – Торіно. Пряма трансляція

15:00 | Сельта – Жирона. Пряма трансляція

18:15 | ПСЖ – Ланс. Пряма трансляція

18:15 | Страсбур – Гавр. Пряма трансляція

Центральний ігровий день четвертого туру очікується в Англії. АПЛ підготувала справжні «хіти». Бернлі вдома прийматиме чинного чемпіона Ліверпуль. А головною «стравою» стане дербі Манчестера між Сіті та Юнайтед, що розпочнеться о 18:30. Атмосфера на Етіхаді точно буде вибуховою, адже кожне протистояння цих суперників має принципове значення. Тим паче, кожен із них бажає перервати не найкращий період для себе.

16:00 | Бернлі – Ліверпуль. Пряма трансляція

18:30 | Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед. Пряма трансляція

Європейські топчемпіонати закриють день низкою яскравих матчів. О 16:00 в Серії А Аталанта зіграє з Лечче, а вже о 19:00 Сассуоло прийматиме Лаціо. Увечері на нас чекає справжній марафон: о 21:45 Мілан зустрінеться з Болоньєю, одночасно в Лізі 1 Ренн зіграє з Ліоном, а о 22:00 Ла Ліга подарує афішу Барселона – Валенсія, що стане завершальним акордом футбольної неділі.

16:00 | Аталанта – Лечче. Пряма трансляція

19:00 | Сассуоло – Лаціо. Пряма трансляція

21:45 | Мілан – Болонья. Пряма трансляція

21:45 | Ренн – Ліон. Пряма трансляція

22:00 | Барселона – Валенсія. Пряма трансляція