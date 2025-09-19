Ванат оцінив результативний дебют за Жирону
Владислав взявся за справу в першому ж матчі
13 хвилин тому
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Український нападник Жирони Владислав Ванат під час офіційної презентації в новому клубі поділився враженнями після дебюту в матчі 3 туру Ла Ліги проти Сельти (1:1).
Забити гол у день дебюту було дуже емоційно, але я не ставлю собі за мету забити певну кількість голів. Щоправда, я намагатимуся забити якомога більше. Я хочу допомогти команді у всьому, чим можу, - розповів Ванат.
