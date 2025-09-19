Ванат оцінив перебіг адаптації в Жироні
Ексфорвард Динамо обживається в новому клубі
22 хвилини тому
Український нападник Жирони Владислав Ванат під час офіційної презентації в новому клубі розповів, як проходить адаптація поруч з земляками Віктором Циганковим і Владиславом Крапивцовим.
Я добре адаптувався до команди, але якщо ви запитаєте мене, на якій позиції в атаці я люблю грати найбільше, я скажу, що моя улюблена позиція - це центральний нападник.
Наявність інших українців у команді дуже мені допомагає, ми разом ходимо на обід, і вони допомагають мені легше адаптуватися, - розповів Ванат.
Жирона виплатила за Динамо 20 мільйонів євро відступних, а контракт із червоно-білими розрахований на п'ять років.
Ванат у своєму дебютному матчі за Жирону встиг відзначитись голом у ворота Сельти (1:1).
