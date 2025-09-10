Павло Василенко

Владислав Ванат, нападник збірної України, вже зовсім скоро може провести свій перший матч у футболці Жирони. Наставник каталонців Мічел планує випустити 22-річного українця в стартовому складі на поєдинок четвертого туру Ла Ліги проти Сельти.

За інформацією AS, іспанський тренер готовий одразу дати шанс усім новачкам, які приєдналися до команди наприкінці трансферного вікна. Крім Ваната, з перших хвилин можуть вийти також хорватський воротар Домінік Лівакович та марокканський хавбек Аззадін Унаху.

Причина швидкої інтеграції новачків – невдалий старт Жирони. Каталонці програли всі три стартові матчі чемпіонату й опинилися на останньому місці в турнірній таблиці без жодного очка. Команда терміново потребує свіжих ідей і нової енергії.

Поєдинок Сельта – Жирона відбудеться 14 вересня о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ванат перейшов з київського Динамо до Жирони за 17 мільйонів євро. В іспанському клубі він приєднався до двох інших українців – вінгера Віктора Циганкова та воротаря Владислава Крапивцова.

Для Ваната це шанс не лише дебютувати в Ла Лізі, але й одразу допомогти команді піднятися з дна таблиці.