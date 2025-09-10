Колишній нападник збірної України Артем Мілевський поділився аналізом нічиєї в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).

Ми з Алієвим давно разом не дивилися матчі, а тут зібралися і такий «подаруночок» від збірної отримали – нічия проти Азербайджану. Дивилися мовчки один на одного і переглядалися в подиві.

Тут і сказати особливо нічого. Я не любитель особливо критикувати, у нас є багато експертів, які підберуть потрібні слова і без мене. Я ставив на мінімальну перемогу України, бо розумів, що легко нам не буде, як багатьом здавалося.

А Таміла [дівчина Артема – прим.] вболівала за своїх родичів, тому що у неї азербайджанські корені, тож вона задоволена результатом 😁. Таміла мені ще вчора сказала, що буде нічия. Я їй відповів: «Не сміши. Якщо ми Азербайджан не обіграємо, то кого тоді перемагати?». Тепер буде сміятися з мене, чекає мене на вечерю вже 😁.

Жарти жартами, але гра нашої збірної – це несерйозно. Команда не створила жодного стовідсоткового моменту.

Думаю, пенальті на Ванаті був. Суперник поклав руку на плече і трохи відтягнув майку. Але навіщо Ванат почав хапатися за обличчя, коли впав?! Можливо, через це арбітр і змінив своє рішення. Якщо ти малюєш, то хоча б за обличчя не хапайся. Є майстер-клас з кулінарії, ще з чогось, а я буду проводити для нього майстер-клас з малювання 😁.

Пенальті у наші ворота? При таких подачах у штрафний майданчик зазвичай всі прибирають руки за спину. Вони ж знають, що є ВАР. Я не хочу називати прізвище, але футболіст грає в АПЛ, був в Ман Сіті та Арсеналі, як він міг допустити таку помилку і виставити руки, – сказав Мілевський в інтерв'ю BLIK.ua.