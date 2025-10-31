У п'ятницю, 31 жовтня, відбудеться матч 11-го туру Ла Ліги, в якому зустрінуться Хетафе та Жирона. Гра пройде на стадіоні Coliseum Alfonso Pérez, початок о 22:00 за київським часом.

З перших хвилин у складі каталонців вийдуть українці Владислав Ванат та Віктор Циганков, тоді як голкіпер Владислав Крапивцов розпочне зустріч у запасі.

Краптвцов цього сезону провів три матчі, в яких пропустив вісім м'ячів. Циганков відзначився одним голом та однією результативною передачею у п'яти поєдинках.Ванат має в активі три забиті м'ячі та один асист у восьми матчах.

Після десяти турів Жирона замикає таблицю чемпіонату, маючи в активі лише сім очок.