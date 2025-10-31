Іспанські журналісти зазначають, що головний тренер Жирони Мічел розраховує цього сезону на результативність Владислава Ваната та досвідченого Крістіана Стуані, щоб команда зуміла зберегти місце в Ла Лізі.

У публікації також наголосили на ефективності досвідченого нападника, який конкурує з Ванатом.

«Серед цієї темряви є ті, хто світиться променем світла: нападники Стуані і Ванат. Відновлення їхньої гольової могутності вкрай важливе, і уругваєць з українцем дали волю своїй люті.

Обидва забили Констанції та продовжують боротися за звання найкращих бомбардирів команди. У кожного з них по три голи і вони лідирують серед футболістів Жирони за цим показником. Вони потрібні Мічелу. Більше того, якщо хтось з них і сяє ефективністю, то це уругваєць. У нинішньому сезоні він зіграв вдвічі менше, ніж Ванат, а його середня результативність вища. Якщо уругваєць забиває гол кожні 230 хвилин, то Ванат – кожні 524 хвилини», – написали в AS.

23-річний українець у восьми матчах забив три голи та зробив одну результативну передачу. Раніше голи Ваната і Циганкова вивели Жирону в 1/32 фіналу Кубка Іспанії.