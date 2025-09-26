Сергій Стаднюк

У п’ятницю, 26 вересня, на футбольних уболівальників чекає насичений вечір із матчами української Прем'єр-ліги та провідних європейських чемпіонатів. В ефірі одразу кілька цікавих трансляцій, серед яких і поєдинки за участі українських легіонерів.

В українській Прем'єр-лізі свій матч сьомого туру проведуть новачки елітного дивізіону Кудрівка та Епіцентр. Стартовий свисток пролунає в максимально пізній можливий часовий слот – 18:00, що дасть змогу для більшості вболівальників переглянути гру наживо.

18:00 | Кудрівка – Епіцентр. Пряма трансляція

У німецькій Бундеслізі в центрі уваги буде мюнхенська Баварія, яка вдома прийме Вердер. Матч п’ятого туру стартує о 21:30 і традиційно обіцяє видовищний атакувальний футбол.

21:30 | Баварія – Вердер. Пряма трансляція

У Лізі 1 відбудеться яскраве французьке протистояння шостого туру між Страсбуром та Марселем. Початок матчу о 21:45. Чи дозволить сенсаційний лідер не дозволити команді Роберто Де Дзербі наздогнати себе? Та чи вийде на поле українець Едуард Соболь?

21:45 | Страсбур – Марсель. Пряма трансляція

В Іспанії Жирона продовжить боротьбу за виживання в Ла Лізі. О 22:00 стартує каталонське дербі. Вже традиційно у складі господарів слід очікувати лише одного українця – новачка Владислава Ваната. Віктор Циганков і Владислав Крапивцов поки недоступні для Мічела.

22:00 | Жирона – Еспаньйол. Пряма трансляція

В Англії одночасно стартує матч Чемпіоншипу між Вест Бромвічем та Лестером. На полі зійдуться дві команди з досвідом виступів у Прем'єр-лізі.

22:00 | Вест Бромвіч – Лестер. Пряма трансляція

А в Португалії завершить футбольний вечір поєдинок Прімейри між Бенфікою та Жил Вісенте. Гра сьомого туру розпочнеться о 22:15 і має стати черговою перевіркою для голкіпера Анатолія Трубіна та півзахисника Георгія Судакова.

22:15 | Бенфіка – Жил Вісенте. Пряма трансляція