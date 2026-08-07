Павло Василенко

Жирона не змогла здобути перемогу в контрольному матчі проти Сабаделя, завершивши зустріч із рахунком 2:2.

У стартовому складі каталонської команди вийшов український нападник Владислав Ванат, який став найпомітнішою фігурою у складі господарів. Уже на 17-й хвилині форвард віддав точну передачу на Джастіна Гарсію, який відкрив рахунок у поєдинку.

На початку другої половини гри гості відновили рівновагу, однак невдовзі Жирона знову вийшла вперед. Ванат холоднокровно реалізував одинадцятиметровий удар і записав до свого активу ще й забитий м'яч.

Наприкінці зустрічі каталонці опинилися в меншості після вилучення Давіда Лопеса на 80-й хвилині. Команда тривалий час утримувала мінімальну перевагу, однак уже в компенсований час Родрі після навісу головою відправив м'яч у сітку та встановив остаточний рахунок – 2:2.

Ще двоє українців, Владислав Крапивцов та Олександр Піщур, увесь матч провели на лаві запасних.

Водночас Віктор Циганков уже вп'яте поспіль не потрапив до заявки Жирони, що лише підсилює розмови про можливий відхід українського вінгера під час літнього трансферного вікна.

Товариський матч

Жирона – Сабадель – 2:2

Голи: Джастін, 17, Ванат, 58 (пенальті) — Форнес, 47, Родрі, 90+3.