Варфоломєєв оформив дебютний гол в Англії. Відео
Лінкольн несеться в Чемпіоншип
близько 6 годин тому
Іван Варфоломєєв / Фото - Getty Images
Хавбек молодіжної збірної України Іван Варфоломєєв відзначився дебютним голом за Лінкольн Сіті.
Варфоломєєв допоміг своєму клубу розгромити Нортгемптон (4:0) в 32 турі Ліги 1.
Завдяки цій перемозі Лінкольн набрав 65 очок в Лізі 1 й зберіг прохідну другу позицію. Відставання від лідера, Кардіффа, становить чотири бали, тож команда продовжує боротьбу за підвищення в класі та чемпіонство.
