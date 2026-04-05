Луческу ввели в штучну кому після інфаркту міокарда
Після госпіталізації фахівець переніс серію хірургічних втручань
близько 13 годин тому
Колишній головний тренер збірної Румунії, Шахтаря та Динамо Мірча Луческу перебуває у критичному стані. 80-річного фахівця госпіталізували до відділення інтенсивної терапії після інфаркту міокарда.
Стан тренера погіршився через важку аритмію, що змусило лікарів ввести його в стан штучної коми.
Іноді у футболі бувають моменти, коли рахунок на табло вже не має значення, і єдина перемога, за яку ми боремося, — це перемога життя. Ми — команда, одне серце, і воно б'ється для вас! Ми хочемо дати вам всю необхідну енергію та силу. Бийтеся, пане Луческу!
Екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу знепритомнів на тренувальній базі.
Поділитись