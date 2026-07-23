Павло Василенко

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла переживає важку сімейну трагедію. Його сестра Катеріна померла в лікарні після кількох днів боротьби за життя. Причиною смерті стали тяжкі травми, отримані внаслідок нещасного випадку, що стався у її будинку.

Про трагічну звістку офіційно повідомила Федерація футболу Туреччини, яка висловила щирі співчуття італійському фахівцю та його родині. У заяві зазначається, що Катеріна Монтелла померла в лікарні, де перебувала на лікуванні після побутової травми. Церемонія прощання відбудеться у четвер неподалік Неаполя.

Після повідомлення про смерть Катеріни слова підтримки на адресу наставника турецької збірної надійшли від багатьох представників футбольної спільноти. Колишній клуб Монтелли – Рома – опублікував заяву зі співчуттями своєму ексгравцеві та екстренеру. Аналогічне звернення зробив і Мілан, який також підтримав італійського спеціаліста у цей важкий період.

За повідомленнями італійських ЗМІ, 65-річна жінка впала з драбини та отримала серйозну травму голови. Її доставили до лікарні в Нолі, а потім перевели до Сан-Джованні-Боско, де вона пізніше померла.