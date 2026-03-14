ЛНЗ виривається на перше місце УПЛ після перемоги над Олександрією
У складі переможців забили Путря і Ассінор
Фото: ЛНЗ Черкаси
ЛНЗ переміг Олександрію у матчі 20-го туру УПЛ.
Господарі відкрили рахунок на 35-й хвилині — Ілля Путря впевнено реалізував пенальті. У другому таймі Олександрія активізувалася, проте голкіпер ЛНЗ Олексій Паламарчук кілька разів врятував команду. Крапку в матчі на 90-й хвилині поставив Марк Ассінор, який завершив контратаку після передачі Євгена Пастуха.
УПЛ. 20-й тур
Голи: Путря, 35, з пен., Ассінор, 90
Вилучення: Кастільо, 90+4
Завдяки цьому успіху ЛНЗ набрав 43 очки, стільки і у Шахтаря, який має гру в запасі. Олександрія залишається в зоні вильоту.
