Полісся повернуло собі третє місце в УПЛ після впевненої перемоги над Кривбасом
У складі переможців відзначилися Краснопір та Назаренко
Фото: ФК Кривбас
Полісся здобуло впевнену перемогу над Кривбасом у матчі 20-го туру УПЛ.
Рахунок у Житомирі було відкрито на 34-й хвилині — нападник Ігор Краснопір ефектно перекинув голкіпера гостей Олександра Кемкіна. На 75-й хвилині Олександр Назаренко зміцнив перевагу господарів, встановивши остаточний результат.
УПЛ. 20-й тур
Голи: Краснопір, 34, Назаренко, 75
Завдяки цій перемозі Полісся має в активі 39 очок і знову обійшло Динамо в боротьбі за третю сходинку. Кривбас із 31 балом залишається на п’ятій позиції в турнірній таблиці.
