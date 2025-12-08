Захисник Реала Едер Мілітао отримав травму у матчі 15-го туру Ла Ліги проти Сельти (0:2).

На 20-й хвилині бразилець невдало приземлився і одразу запросив заміну. Сам покинути поле він не зміг і його супроводжували клубні медики.

На 24-й хвилині тренерський штаб мадридців зробив вимушену заміну: замість Мілітао на поле вийшов Антоніо Рюдігер.

Подробиці про характер травми та терміни відновлення будуть відомі після медичного обстеження.

