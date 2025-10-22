Ультрас Комо опублікували заяву, в якій різко розкритикували готовність клубу зіграти лютневий матч Серії А проти Мілана в Перті, Австралія.

«Комо без своїх людей – це не Комо. Ви говорите про жертву, ніби це абстрактне поняття. Для нас жертва – це щоденна реальність, коли ми працюємо весь тиждень і долаємо сотні кілометрів у неділю, щоб лише бути на стадіоні».

Також фанати команди закликало керівництво Комо не грати матч з Міланом у Австралії.

«Благо для клубу – на трибунах: під дощем і холодом, з піснями та шарфами. Футбол народився з людей, а не з маркетингових стратегій. Наша віра не подорожує бізнес-класом і залишається тут. Проявіть трохи гідності та не приймайте це запрошення.

Пристрасть не купиш. Не будьте співучасниками цього фарсу», – йдеться у зверненні фанатів Комо.