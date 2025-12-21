Павло Василенко

Зірка мадридського Реала Вінісіус Жуніор опинився під хвилею критики з боку власних уболівальників. У матчі чемпіонату проти Севільї, який відбувся вчора ввечері, бразилець був гучно освистаний трибунами під час своєї заміни.

Вінісіус відіграв до 83-ї хвилини у статусі капітана Реала, після чого поступився місцем на полі нападнику Гонсало Гарсії. Незабаром у соцмережах з’явилося відео, на якому чітко чути, як фанати мадридського клубу свистять своєму лідеру.

Реакція футболіста не забарилася. Уже невдовзі після фінального свистка розлючений Вінісіус змінив фотографію свого профілю в Instagram.

Лише через десять хвилин після завершення гри, перебуваючи ще в роздягальні, бразилець прибрав фото, на якому він позував із футболкою Реала, та замінив його знімком у формі національної збірної Бразилії.

Кінець 2025 року Вінісіус зустрічає в напруженій атмосфері. Його стосунки з уболівальниками Реала, а також з головним тренером Хабі Алонсо, залишаються складними. Свист із трибун у матчі проти Севільї став черговим сигналом невдоволення фанатів поведінкою гравця протягом сезону.