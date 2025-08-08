Вболівальники Шахтаря обрали найкращого гравця матчу проти Панатінаїкоса в Лізі Європи
Фанати визнали Дмитра Різника найкращим гравцем у складі донецької команди
близько 1 години тому
У четвер, 7 серпня, пройшов перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між грецьким Панатінаїкосом та донецьким Шахтарем.
Матч відбувся на стадіоні Спірос Луїс в Афінах і розпочався о 21:00 за київським часом. Гра завершилася без забитих м'ячів – 0:0.
За результатами голосування вболівальників найкращим гравцем у складі гірників визнано українського воротаря Дмитра Різника, який відбив 6 ударів і зберіг ворота у недоторканності.
26-річний голкіпер у поточному сезоні вже провів шість матчів, пропустивши лише два голи та оформивши п'ять «сухих» ігор. Дуель у відповідь розпочнеться 14 серпня о 21:00 за Києвом на номінальному домашньому стадіоні Шахтаря в польському Кракові.