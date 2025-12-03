Сергій Разумовський

У матчі 14-го туру української Премєр-ліги Полісся на своєму полі здолало Зорю з рахунком 2:0. Другий гол у цій зустрічі став особливим: вінгер житомирського клубу Олександр Назаренко записав до свого активу ювілейний, 100-й м’яч Полісся в елітному дивізіоні. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Історія виступів житомирян у Премєр-лізі розпочалася блискавично. Першим автором забитого м’яча за Полісся в УПЛ став вінгер Бені Макуана, який 28 липня 2023 року вже на другій хвилині домашнього матчу проти Вереса (також 2:0) відкрив рахунок.

За час виступів у вищому дивізіоні Полісся розподілило свої 100 голів між домашніми й виїзними поєдинками наступним чином. На своєму полі команда забила 47 м’ячів, ще 53 рази відзначилася на стадіонах суперників. Найчастіше під ударами нападників і півзахисників житомирян страждали воротарі Вереса та Оболоні – у ворота кожної з цих команд вовки відправили по десять м’ячів.

Загалом у Премєр-лізі за Полісся забивали 29 різних футболістів, ще один гол було зараховано як автогол суперника. Найкращим бомбардиром клубу в еліті наразі є Олександр Назаренко, на рахунку якого вже 13 забитих м’ячів. Лише трохи відстає від нього Олексій Гуцуляк – він має у своєму активі 12 голів.

Перемога над Зорею дозволила Поліссю набрати 27 очок і закріпитися в першій трійці турнірної таблиці Премєр-ліги. Житомирська команда наразі замикає топ-3 чемпіонату та продовжує боротьбу за високі місця.

Нагадаємо, Полісся не пропускає вже у семи останніх матчах УПЛ.