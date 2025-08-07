Павло Василенко

Дарвін Нуньєс незабаром приєднається до Аль-Хіляля. Журналіст Флоріан Плеттенберг з Sky Sport Deutschland розкрив деталі контракту нападника з його новим клубом.

Команда Саудівської Аравії вже деякий час шукала нападника високого класу. Зрештою, клуб обрав Дарвіна Нуньєса.

Вважається, що Ліверпуль отримає за гравця щонайменше 53 мільйони євро. З урахуванням додаткових бонусів ця сума може зрости до 65 мільйонів євро.

Після того, як два клуби досягли угоди, також були узгоджені деталі індивідуального контракту гравця. У середу ввечері клуб дав зелене світло на трансфер.

Тепер Плеттенберг повідомив про деталі угоди. Очікується, що річна зарплата Нуньєса становитиме щонайменше 15 мільйонів євро на рік.

Ця сума може ще більше зрости завдяки додатковим бонусам. Контракт уругвайця розрахований на три сезони, до червня 2028 року.

Незабаром гравець пройде медичні обстеження. Після цього він підпише вищезгаданий контракт і буде представлений як новий гравець Аль-Хіляля.