Вербич хотів повернутися в Динамо
Чому зірвався перехід легіонера?
близько 2 годин тому
Фото - ФК Динамо
Колишній вінгер київського Динамо Беньямін Вербич планував повернутися в Україну напередодні старту сезону 2025/26. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
31-річний словенець приїжджав на збори біло-синіх в Австрії та вів перемовини щодо свого переходу в Динамо. Трансфер Вербича не відбувся, оскільки сторони не змогли домовитись про фінансові умови.
Вербич залишив Динамо в 2022 році на правах вільного агента і перебрався у грецький Панатінаїкос. З січня нинішнього року виступає за Левадіакос, з яким має контракт до 30 червня 2026 року.
У складі Динамо Вербич провів 121 матч, в яких забив 37 м’ячів та віддав 12 результативних передач.
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