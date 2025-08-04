Павло Василенко

Колишній вінгер київського Динамо Беньямін Вербич планував повернутися в Україну напередодні старту сезону 2025/26. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

31-річний словенець приїжджав на збори біло-синіх в Австрії та вів перемовини щодо свого переходу в Динамо. Трансфер Вербича не відбувся, оскільки сторони не змогли домовитись про фінансові умови.

Вербич залишив Динамо в 2022 році на правах вільного агента і перебрався у грецький Панатінаїкос. З січня нинішнього року виступає за Левадіакос, з яким має контракт до 30 червня 2026 року.

У складі Динамо Вербич провів 121 матч, в яких забив 37 м’ячів та віддав 12 результативних передач.