Унікальна ситуація. Динамо може чотири рази зустрітися у кваліфікації з одним клубом через рішення УЄФА
Визначився суперник киян, якщо ті не пройдуть Пафос у відборі Ліги чемпіонів
близько 2 годин тому
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Серед інших своїх потенційних суперників дізналося й київське Динамо. З ними «біло-сині» можуть зустрітися у разі не проходу кіпрського Пафоса у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів.
У Динамо за рішенням УЄФА було чотири можливі варіанти жеребу:
🔹 Янг Бойз (Швейцарія)
🔹 Переможець пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
🔹 Переможений у парі Лудогорець (Болгарія) – Ференцварош (Угорщина)
🔹 Переможений у парі Копенгаген (Данія) – Мальме (Швеція)
У підсумку киянам випав, мабуть, найбільш бажаний варіант. Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти переможця пари Хамрун – Маккабі. Перші матчі на цій стадії заплановані на 21 серпня, а ігри у відповідь – на 28-ме число.
Цікаво, що в цьогорічній кваліфікації єврокубків Динамо вже грало проти Хамруна. У двоматчевому протистоянні відбору Ліги чемпіонів кияни декласували мальтійців (3:0; 3:0). Тобто за певного збігу обставин команди можуть за місяць зіграти між собою чотири рази.