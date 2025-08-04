Сергій Стаднюк

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Серед інших своїх потенційних суперників дізналося й київське Динамо. З ними «біло-сині» можуть зустрітися у разі не проходу кіпрського Пафоса у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів.

У Динамо за рішенням УЄФА було чотири можливі варіанти жеребу:

🔹 Янг Бойз (Швейцарія)

🔹 Переможець пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

🔹 Переможений у парі Лудогорець (Болгарія) – Ференцварош (Угорщина)

🔹 Переможений у парі Копенгаген (Данія) – Мальме (Швеція)

У підсумку киянам випав, мабуть, найбільш бажаний варіант. Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти переможця пари Хамрун – Маккабі. Перші матчі на цій стадії заплановані на 21 серпня, а ігри у відповідь – на 28-ме число.

Цікаво, що в цьогорічній кваліфікації єврокубків Динамо вже грало проти Хамруна. У двоматчевому протистоянні відбору Ліги чемпіонів кияни декласували мальтійців (3:0; 3:0). Тобто за певного збігу обставин команди можуть за місяць зіграти між собою чотири рази.