Сергій Разумовський

Аналітики Opta вважають ПСЖ головним фаворитом фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала. За їхніми підрахунками, саме команда з Парижа має вищі шанси залишити за собою трофей і повторно стати чемпіоном Європи.

Згідно з розрахунками компанії, ймовірність того, що ПСЖ захистить титул, становить 56%. При цьому понад 43% аналітики відводять на перемогу парижан уже в межах основного часу. Це означає, що французький клуб оцінюють як більш імовірного переможця не лише в усьому матчі, а й у першій, найрегулярнішій частині гри.

Прогноз на результат основного часу фіналу

43.5% — перемога ПСЖ

29.7% — перемога Арсеналу

26.8% — нічия

Фінальний матч головного єврокубка сезону розпочнеться о 19:00 за київським часом. Для ПСЖ це шанс підтвердити свій статус чинного володаря титулу, тоді як Арсенал прагнутиме вперше в історії виграти Лігу чемпіонів.

Раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що Арсенал заслужено став чемпіоном Англії. Натомість наставник «канонірів» Мікель Артета розкрив простий рецепт успіху у фіналі Ліги чемпіонів.

