Вердикт аналітиків! Названо фаворита фіналу Ліги чемпіонів
Забарний стане черговим українцем, що завоював головний єврокубок?
Аналітики Opta вважають ПСЖ головним фаворитом фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала. За їхніми підрахунками, саме команда з Парижа має вищі шанси залишити за собою трофей і повторно стати чемпіоном Європи.
Згідно з розрахунками компанії, ймовірність того, що ПСЖ захистить титул, становить 56%. При цьому понад 43% аналітики відводять на перемогу парижан уже в межах основного часу. Це означає, що французький клуб оцінюють як більш імовірного переможця не лише в усьому матчі, а й у першій, найрегулярнішій частині гри.
Прогноз на результат основного часу фіналу
- 43.5% — перемога ПСЖ
- 29.7% — перемога Арсеналу
- 26.8% — нічия
Фінальний матч головного єврокубка сезону розпочнеться о 19:00 за київським часом. Для ПСЖ це шанс підтвердити свій статус чинного володаря титулу, тоді як Арсенал прагнутиме вперше в історії виграти Лігу чемпіонів.
Раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що Арсенал заслужено став чемпіоном Англії. Натомість наставник «канонірів» Мікель Артета розкрив простий рецепт успіху у фіналі Ліги чемпіонів.
