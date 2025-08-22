Павло Василенко

Фланговий нападник Веслі Помба став дев'ятим новачком у складі рівненського Вереса цього літа. Народний клуб домовився про перехід 23-річного футболіста з командою Серії Б чемпіонату Бразилії Ферровіарія.

Веслі Помба вже прибув до Рівного і підписав з червоно-чорними контракт строком на три роки, повідомляє пресслужба Вереса.

Помба – вихованець Греміо, з яким у 2021 році виграв юнацький чемпіонат Бразилії U23. Чемпіон штату Ріу Гранде ду Сул 2022 року у складі Греміо. Попередні клуби: Греміо, Пелотас, Регатас, Кашіас, Курітіба, Ітуано, Ферровіарія.

У сезоні 2025 року футболіст провів дев’ять матчів за Ферровіарію у чемпіонаті бразильської Серії Б та одну гру у Кубку Бразилії.