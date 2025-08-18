Форвард Вереса перейшов у європейський клуб
Відомі деталі трудової угоди
Фото - НК Верес
Нападник рівненського Вереса Марко Мрвальєвич сезон 2025/26 на правах оренди проведе у складі словенської Мури. Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
До червоно-чорних футболіст приєднався взимку минулого року. За Верес Мрвальєвич в усіх турнірах загалом відіграв 29 матчів, забив шість м’ячів та зробив асист.
Другу частину минулого сезону нападник провів в оренді у клубі Першої ліги чемпіонату Польщі ЛКС (Лодзь).
Контракт Мрвальєвича з Вересом діє до завершення сезону 2026/27.
