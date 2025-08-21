Верес в найближчий час очікує в розташуванні клубу вінгера бразильського Ферровіарї Веслі Помба, повідомляє «Футбол з вертольоту».

23-річний атакуючий гравець має непоганий досвід виступів за різноманітні бразильські клуби, а в юності вважався досить перспективним і навіть викликався в юнацькі збірні Бразилії.

У поточному сезоні вже зіграв 9 матчів в Серії Б, а також кілька матчів на чемпіонат штату і Кубок Бразилії.

Калюжний бʼє Олександрію, легкі перемоги грандів та криза Полісся.