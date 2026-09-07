Нападник Вереса Натанаель Блер успішно переніс хірургічне втручання після серйозної травми. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Австралієць зазнав ушкодження на 55-й хвилині матчу п’ятого туру української Прем’єр-ліги проти Зорі. Блер вступив у боротьбу з півзахисником луганської команди Яковом Башичем, після чого не зміг продовжити поєдинок.

Медичне обстеження виявило у футболіста перелом лівої малогомілкової кістки. Через характер травми нападнику знадобилася операція, яку провели після додаткових консультацій і підготовки.

У Вересі не повідомили точний термін відновлення Блера. Водночас за інформацією «ТаТоТаке», орієнтовно футболіст може повернутися до тренувального процесу наприкінці листопада. Остаточні строки залежатимуть від перебігу реабілітації, стану ноги та рекомендацій медичного штабу.

Втрата австралійця стала неприємною новиною для рівненської команди. Блер встиг стати одним із найбільш помітних форвардів Вереса на старті сезону, хоча поки не записав до свого активу результативних дій.

У поточному сезоні 22-річний нападник провів шість матчів у всіх турнірах. Найбільше уваги він привернув у поєдинку проти Динамо, який завершився поразкою Вереса з рахунком 1:2.

У тій зустрічі Блер постійно створював проблеми обороні киян завдяки активності, швидкості та готовності боротися за кожен м’яч. Австралієць був близьким до забитого гола, а його дії змушували захисників Динамо діяти максимально уважно.