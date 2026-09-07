Нападник рівненського Вереса Натанаель Блер найближчим часом перенесе хірургічне втручання через серйозну травму, якої зазнав у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Зорі. Про це повідомляє «ТаТоТаке» .

Австралійський форвард отримав ушкодження під час поєдинку, який завершився внічию – 1:1. Через травму Блер не зміг продовжити гру, а після обстеження лікарі визначили характер пошкодження та необхідність операції.

Хірургічне втручання заплановане на 7 вересня. Операцію нападнику проведуть у Рівному, де футболіст проходитиме й подальший етап відновлення під наглядом медичного штабу клубу. Остаточний діагноз – перелом малогомілкової кістки. За попереднім прогнозом, Блер зможе повернутися до тренувань приблизно в середині листопада.

Травма стала неприємним ударом для самого футболіста та команди, адже Блер встиг привернути увагу своїми виступами на старті сезону. Австралієць вирізнявся активністю, наполегливістю та постійним тиском на захисників суперника.

Особливо яскраво нападник проявив себе в матчі другого туру УПЛ проти Динамо. Попри поразку рівненської команди з рахунком 1:2, Блер неодноразово створював проблеми обороні киян. Форвард діяв агресивно, чіплявся за м’ячі та був близьким до того, щоб відзначитися забитим м’ячем.

Завдяки своїй фізичній потужності та вмінню нав’язувати боротьбу Блер змушував оборонців Динамо постійно перебувати в напрузі. Його рухи без м’яча й готовність боротися за кожен епізод допомагали Вересу створювати небезпечні моменти біля воріт суперника.