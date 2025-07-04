Павло Василенко

Верес офіційно оголосив про підписання колишнього форварда полтавської Ворскли Дениса Ндукве. Про це повідомляє прес-служба рівненського клубу.

За офіційною інформацією, Ндукве гратиме у Рівному на правах орендної угоди, яка розрахована на один рік – до завершення сезону 2025/26. Наступного літа Верес також матиме опцію першочергового викупу прав на гравця.

«Вітаємо у червоно-чорній зграї!» – йдеться у повідомленні рівненського клубу.

У минулому сезоні Ндукве провів за Ворсклу 31 матч, відзначився 5 голами і 2 асистами.