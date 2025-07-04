Досвідчений голкіпер Богдан Когут у коментарі УФ пояснив своє рішення припинити співпрацю з рівненським Вересом, за який виступав із 2020 року.

Президент повідомив мені, що клуб більше не розраховує на мене як на гравця і було запропоновано залишитись в адміністративній посаді. У свою чергу, я хотів би ще деякий час пограти, — сказав Когут.

Я 20 років у професійному футболі. Деякі з гравців Вереса ще не народилися. Я можу тільки подякувати Всевишньому, що були різні періоди і на завершення я провів кілька сезонів у Прем'єр-лізі, — додав воротар.