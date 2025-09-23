Верес продовжив контракт з основним гравцем
Відомі деталі угоди
26 хвилин тому
Фото - НК Верес
Захисник Максим Сміян продовжив контракт з Вересом. Нова трудова угода діятиме до січня 2028 року, повідомляє пресслужба рівненського клубу.
У нинішньому сезоні Сміян зіграв за Верес у семи матчах чемпіонату УПЛ та Кубку України і відзначився одним забитим мʼячем.
Загалом за півтора роки у складі червоно-чорних 23-річний футболіст провів в усіх турнірах 33 гри і забив 2 голи.
Наразі Верес займає дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок.
