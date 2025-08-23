Колишній голкіпер Вереса Богдан Когут, який провів за рівнян 135 матчів, повідомив у інтерв’ю «Українському футболу», що він міг залишитися в клубі. Наразі 37-річний українець працює спортивним директором Фенікс-Маріуполя.

Був варіант залишитися у Вересі. Мова велася про те, аби піти вчитися на тренера, або обійняти якусь іншу посаду в клубі. Президент Іван Надєїн сказав: «Подумай, що ти хочеш?». Верес був готовий оплатити навчання, і щоб я пішов працювати в академію чи U-19.

Однак на тому ми й розійшлися, адже я особливо не заглиблювався у ці пропозиції через бажання бути вдома у Львові. Набридло їздити за кар’єру. Тому добре, що з Феніксом-Маріуполь вийшло. Цікавий проєкт у Першій лізі.

З усім тим я завжди можу повернутися у Верес. Потішили слова президента, який сказав, що на мене завжди чекають і двері відкриті.