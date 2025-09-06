Павло Василенко

У п'ятницю, 5 вересня, збірна України програла Франції (0:2) у першому матчі відбору на ЧС-2026. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі синьо-жовтих, провівши на полі на полі 83 хвилини.

Відомий тренер Юрій Вернидуб в інтерв'ю sport-express.ua зізнався, що йому сподобалася гра Ярмолюка, а в перспективі Єгор може стати одним з лідерів національної команди.

«Мені дуже подобається Ярмолюк. Йому треба дати трошки часу і він стане одним з найкращих у збірній України. Також непогано виглядали Зубков, Гуцуляк, Конопля. Трубін був одним з кращих, декілька разів він виручив команду, особливо в першому таймі».

Наразі в активі Ярмолюка три матчі в складі національної збірної України.

Поєдинок України з Азербайджаном відбудеться 9 вересня. Початок зустрічі в Баку запланований на 19:00 за київським часом.