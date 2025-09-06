Вінгер збірної України залишив розташування команди Реброва
Футболіст пропустить найближчий поєдинок синьо-жовтих
близько 2 годин тому
Збірна України зазнала відчутної втрати перед другим матчем відбору на чемпіонат світу-2026. Вінгер Жирони та один із лідерів національної команди Віктор Циганков змушений залишити розташування збірної через травму.
Про це повідомила Українська асоціація футболу:
«Після м’язової травми, яку Циганков отримав у клубі, хавбек не встигне відновитися до другого матчу відбору ЧС-2026 проти Азербайджану і змушений повернутися до розташування каталонської команди».
Циганков пропустив стартову зустріч відбору ЧС-2026 проти Франції (0:2), розраховуючи відновитися до поєдинку з Азербайджаном. Проте обстеження показало, що ушкодження серйозніше, ніж очікувалося, тож футболіст не зможе допомогти синьо-жовтим.
Матч Україна – Азербайджан відбудеться 9 вересня у Баку на Республіканському стадіоні.