Маркевич проаналізував поразку збірної України від Франції
Фахівець висловив свою думку про гру синьо-жовтих
близько 1 години тому
Відомий тренер Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту BLIK.ua прокоментував матч відбору ЧС-2026 Україна – Франція (0:2).
«У другому таймі непогано зіграли, могли й забити, моменти були, особливо в Забарного. 20-30 хвилин були хороші у нашому виконанні. У першому таймі фарт був на нашому боці, що французи більше не забили, а в другому таймі удача нас покинула, і ми не змогли реалізувати свої нагоди. Але треба розуміти, проти кого ми грали. Франція – це одна з топ команд світового футболу. Зараз треба думати вже про Азербайджан і зіграти проти нього так, як другий тайм із Францією».
9 вересня збірна України зіграє з Азербайджаном в другому поєдинку відбору ЧС-2026.
Зустріч відбудеться в Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом.