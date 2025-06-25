Вернидуб відповів на чутки щодо інтересу від зарубіжних клубів
Фахівець дав чітку відповідь
близько 1 години тому
Фото: ФК Кривбас
Відомий український тренер Юрій Вернидуб для сайту Sport-express.ua прокоментував інформацію про те, що отримав пропозиції від казахстанських і азербайджанських клубів.
«Нічого не отримував і про це не може бути й мови! Я зараз нікуди не зможу виїхати [з України], бо є військовозобов’язаним.
Зараз я відпочиваю. Можна сказати, перебуваю у творчій відпустці. А як воно буде далі, – життя покаже».
59-річний Вернидуб після фінішу минулої кампанії і завершення свого контракту покинув Кривбас, з яким посів п’яте місце в УПЛ.
Окрім криворізької команди, тренер очолював луганську Зорю, солігорський Шахтар і тираспольський Шериф.
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