Відомий український тренер Юрій Вернидуб для сайту Sport-express.ua прокоментував інформацію про те, що отримав пропозиції від казахстанських і азербайджанських клубів.

«Нічого не отримував і про це не може бути й мови! Я зараз нікуди не зможу виїхати [з України], бо є військовозобов’язаним.

Зараз я відпочиваю. Можна сказати, перебуваю у творчій відпустці. А як воно буде далі, – життя покаже».