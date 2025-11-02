Вест Хем неочікувано здобув вольову перемогу над Ньюкаслом
Лондонський клуб забив три м'ячі та оформив камбек
близько 2 годин тому
Вест Хем – Ньюкасл/фото: Вест Хем
У десятому турі Англійської Прем'єр-ліги відбувся матч між Вест Хемом та Ньюкаслом.
Зустріч, що відбулася на Олімпійському стадіоні в Лондоні, принесла господарям довгоочікувану перемогу, поклавши край затяжній безвиграшній серії.
Молотобійці зуміли тричі поцілити у ворота суперника і здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.
Відзначимо, що раніше Вест Хем востаннє святкував успіх ще 31 серпня, коли розгромив Ноттінгем Форест з рахунком 3:0. З того часу команда зазнала п'яти поразок і лише одного разу зіграла внічию.
Англійська Прем'єр-ліга. 10-й тур, 2 листопада
Вест Хем – Ньюкасл – 2:1
Голи: Пакета, 35, Ботман, 45+5 (автогол), Соучек, 90+8 – Мерфі, 4