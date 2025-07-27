27-річний бразильський хавбек Вест Хема Лукас Пакета може залишити команду найближчим часом, про це повідомило Transfer News Live.

Керівництво лондонців має намір позбавитися футболіста, ім'я якого опинилося в центрі гучного скандалу. Клуб розраховує виручити за Пакету щонайменше 35 мільйонів євро.

За повідомленнями ЗМІ, гравець підозрювався у тому, що у чотирьох матчах АПЛ він навмисне заробляв жовті картки. Ці дії нібито дозволяли його родичам наперед робити успішні ставки у букмекерських конторах.

Незважаючи на те, що нещодавно бразилець був виправданий, Вест Хем все одно не планує зберігати його у складі наступного сезону.

Лукас Пакета перейшов у команду у 2022 році і з того часу провів 92 зустрічі в англійській Прем'єр-лізі, відзначившись 12 голами.