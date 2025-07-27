Вест Хем планує позбутися скандального футболіста
Лукас Пакета може змінити команду
близько 2 годин тому
27-річний бразильський хавбек Вест Хема Лукас Пакета може залишити команду найближчим часом, про це повідомило Transfer News Live.
Керівництво лондонців має намір позбавитися футболіста, ім'я якого опинилося в центрі гучного скандалу. Клуб розраховує виручити за Пакету щонайменше 35 мільйонів євро.
За повідомленнями ЗМІ, гравець підозрювався у тому, що у чотирьох матчах АПЛ він навмисне заробляв жовті картки. Ці дії нібито дозволяли його родичам наперед робити успішні ставки у букмекерських конторах.
Незважаючи на те, що нещодавно бразилець був виправданий, Вест Хем все одно не планує зберігати його у складі наступного сезону.
Лукас Пакета перейшов у команду у 2022 році і з того часу провів 92 зустрічі в англійській Прем'єр-лізі, відзначившись 12 голами.
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