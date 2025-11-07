Павло Василенко

Відомий чилійський тренер Мануель Пеллегріні виступив із гучною ідеєю, яка може перевернути футбол. Наставник вважає, що грі бракує динаміки — і пропонує правило, запозичене з… баскетболу.

Поки Арсен Венгер домагається зміни трактування офсайду, Пеллегріні закликає мислити ширше. Його пропозиція проста, але революційна.

«Як у баскетболі – після перетину центральної лінії м’яч не повинен повертатися назад. Це зробить гру швидшою й видовищнішою», – пояснив тренер.

Пеллегріні також розкритикував ініціативу Венгера змінити правило офсайду, наголосивши, що така поправка створить ще більше плутанини.

«Завдяки VAR помилок менше. А якщо почнуть вимірювати відстань між тілами – це лише ускладнить життя арбітрам», – цитує чилійця видання Marcа.

Ідея Пеллегріні вже викликала гарячі суперечки серед фанатів: одні вважають її кроком до шоу, інші – загрозою класичному футболу.