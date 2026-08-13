Павло Василенко

Лестер виставили на продаж після 16 років під контролем тайської родини Шрівадданапрабха. За цей час клуб пережив один із найяскравіших злетів в історії англійського футболу: вийшов до Англійської Прем'єр-ліги, сенсаційно виграв чемпіонат Англії та Кубок країни, а також зіграв у Лізі чемпіонів.

Однак після загибелі власника клубу Вічая Шрівадданапрабхи у катастрофі гелікоптера біля стадіону контроль перейшов до його сина Айяватта. Повторити успіх батька йому не вдалося.

Лестер зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами та зрештою опустився до третього дивізіону англійського футболу. Наступного сезону «лисиці» виступатимуть у Лізі 1, а їхні власники вже готові попрощатися з клубом.

За інформацією Financial Times, King Power Group розраховує отримати за Лестер понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Для пошуку потенційних покупців клуб залучив американський інвестиційний банк Citigroup, який підготував восьмисторінкову презентацію.

На продаж виставлені не лише чоловіча команда, а й жіночий клуб, стадіон «Кінг Пауер» на 32 тисячі місць, тренувальний центр «Сігрейв», а також бельгійський клуб-партнер Левен.

King Power придбав Лестер у Мілана Мандарича за 35 мільйонів фунтів у 2010 році.