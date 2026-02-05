Лестер Сіті був покараний зняттям шести очок за порушення правил прибутковості за підсумками сезону 2023/24. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Незалежна комісія дійшла висновку, що в період з 2022 по 2024 клуб перевищив допустимий рівень збитків на 20,8 мільйона фунтів стерлінгів. Оскільки команда зараз виступає в Чемпіоншипі, керівництво Англійської футбольної ліги затвердило негайне набуття чинності санкцій.

До винесення покарання Лестер мав в активі 38 очок і розташовувався на 17 позиції в турнірній таблиці. Після списання шести балів команда опустилася на 20-е місце і утримується вище за зону вильоту лише за рахунок кращої різниці м'ячів, випереджаючи Вест Бромвіч, у якого також 32 пункти.

Раніше клуб попрощався з головним тренером Марті Сіфуентесом. Під його керівництвом команда зазнала 11 поразок у 29 матчах і тепер перебуває у пошуку нового наставника, оскільки найближча зустріч із Бірмінгем Сіті 7 лютого може стати вирішальною у боротьбі за збереження прописки. В EFL зазначили, що Лестер має право подати апеляцію, проте комісія підтвердила факт порушення фінансових регламентів ще під час виступів клубу у Прем'єр-лізі. За три роки збитки перевищили 200 мільйонів фунтів за максимально допустимого ліміту в 81 мільйон.

