Англійський Лестер Сіті призначив колишнього гравця клубу Гері Роуетта головним тренером до кінця сезону. Цікаво, що два місяці тому Роуетт був звільнений, але керівництво вирішило повернути 51-річного фахівця.

Перед поверненням Роуетта команда програла чотири матчі поспіль під керівництвом Енді Кінга. Додатково клуб отримав штраф у шість очок за порушення трансферних правил.

Наразі Лестер, чемпіон Англії 2016 року, перебуває на третьому місці з кінця в Чемпіоншипі, другому за значимістю дивізіоні англійського футболу. До завершення сезону залишилося чотирнадцять турів.