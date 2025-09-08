Зідан відмовився очолити турецький гранд, де раніше працював Моуріньо
Зінедін планує працювати зі збірною
близько 1 години тому
Зінедін Зідан/фото: Google
Відомий французький тренер та колишня зірка світового футболу Зінедін Зідан визначився з майбутнім на тлі чуток про можливий перехід у Фенербахче.
Згідно з інформацією Mundo Deportivo, Зідан не планує очолювати турецький клуб після відходу Жозе Моуріньо. Головна мета француза – тренерський пост у збірній Франції.
В останні місяці Зідан уважно вивчає роботу Федерації футболу Франції та національної команди, готуючись до чемпіонату світу 2026 року.
Останнім клубом тренера був мадридський Реал, який він очолював двічі. У складі «вершкових» Зідан провів 263 матчі та завоював 11 трофеїв.
