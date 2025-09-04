Павло Василенко

Відбувся поєдинок відбору чемпіонату світу 2026 у групі J між збірними Казахстану та Уельсу. Матч пройшов у Астані та завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.

Збірна Грузії вдома програла Туреччині – 2:3. У підопічних Віллі Саньоля забили Зуріко Давіташвілі та Хвіча Кварацхелія, а у колективу Вінченцо Монтелли відзначилися Мерт Мюлдюр і Керем Актюркоглу (дубль).

Туреччина догравала зустріч у меншості після вилучення Бариша Йилмаза на 71-й хвилині.

Гра аутсайдерів відбіркової групи G – Литви та Мальти – завершилася бойовою нічиєю (1:1). Відкрили рахунок мальтійці на 83-й хвилині після влучного удару Александера Сатаріано.

Литва зрівняла рахунок в компенсований час – на 90+7-й хвилині Гвідас Гінейтіс реалізував пенальті.

ЧС-2026, кваліфікація

Група J

Казахстан – Уельс – 0:1

Гол: Мур, 24.

Група E

Грузія – Туреччина – 2:3

Голи: Давіташвілі, 63, Кварацхелія, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52.

Група G

Литва – Мальта – 1:1

Голи: Гінейтіс, 90+7 (пен) – Сатаріано, 83.