Відбір ЧС-2026. Збірна Туреччини на виїзді у меншості обіграла Грузію, перемога Уельсу, нічия Литви з Мальтою
Зіграно три матчі кваліфікації на мундіаль
близько 1 години тому
Відбувся поєдинок відбору чемпіонату світу 2026 у групі J між збірними Казахстану та Уельсу. Матч пройшов у Астані та завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.
Збірна Грузії вдома програла Туреччині – 2:3. У підопічних Віллі Саньоля забили Зуріко Давіташвілі та Хвіча Кварацхелія, а у колективу Вінченцо Монтелли відзначилися Мерт Мюлдюр і Керем Актюркоглу (дубль).
Туреччина догравала зустріч у меншості після вилучення Бариша Йилмаза на 71-й хвилині.
Гра аутсайдерів відбіркової групи G – Литви та Мальти – завершилася бойовою нічиєю (1:1). Відкрили рахунок мальтійці на 83-й хвилині після влучного удару Александера Сатаріано.
Литва зрівняла рахунок в компенсований час – на 90+7-й хвилині Гвідас Гінейтіс реалізував пенальті.
ЧС-2026, кваліфікація
Група J
Казахстан – Уельс – 0:1
Гол: Мур, 24.
Група E
Грузія – Туреччина – 2:3
Голи: Давіташвілі, 63, Кварацхелія, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52.
Група G
Литва – Мальта – 1:1
Голи: Гінейтіс, 90+7 (пен) – Сатаріано, 83.
